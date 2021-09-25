Тракторист на Кременчуччині потрапив на протитанкові міни

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 211

До рятувальників, 23 вересня, надійшло повідомлення про виявлення невідомих вибухонебезпечних предметів в с. Яроші Кременчуцького району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Фахівці ДСНС, які прибули на виклик, ідентифікували небезпечну знахідку як три протитанкові міни ТМ-35 часів минулих війн.

Співробітники Служби порятунку «101» повідомили про боєприпаси працівників Національної поліції, які організували охорону місця виявлення.

24 вересня піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області провели додаткове обстеження території та виявили ще 2 протитанкові міни.

Фахівці ДСНС вилучили застаріли боєприпаси та відвезли на спеціальний підривний майданчик, де о 14:00 контрольованим підривом їх було знищено.

Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами! Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити за номером 101 або 102, а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.