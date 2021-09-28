ВІА "Синяя птица" у Кременчуці

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На запрошення шанувальникiв нова, довгоочікувана зустріч! Святковий гала концерт пам`ятi Сергiя Дроздова «45 рокiв любовi та музики гурту «Синяя птица». Найулюбленіші хіти легендарного ВІА, прозвучать для мешканців гостей міста, подарують неймовірно романтичну атмосферу радiстi і гарного настрою. Вже вкотре шанувальники творчості улюбленого колективу запрошують музикантів групи «Синяя птица» made Ukraine, що б знову почути улюблені пісні. Живий звук, гарний настрій, незабутні емоції.

Легендарний ВІА "Синяя птица" ось уже кілька років - не просто частина історії, але і діючий музичний колектив, шанувальників у якого тільки додається.

З вокально-інструментальним ансамблем "Синяя птица" в житті покоління, що виросло в 70-80-х, пов'язано багато теплих спогадів. Саме тоді, в ті роки, музикантами популярного колективу були виконані найулюбленіші пісні. Назва ВІА "Синяя птица" як символ добра, любові і вірності взялося від відомої п'єси бельгійського письменника Моріса Метерлінка і з тих пір колектив супроводжувала удача.

Пісні знаменитого вокально-інструментального ансамблю ВІА "Синяя птица" - справжні народні шлягери, які полюбилися не одному поколінню слухачів. Напевно всі пам'ятають такі хіти минулих років, як «Ты мне не снишься», «Клен», «Мамина пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу»,«Белый теплоход» і багато інших.

Пісні для ВІА "Синяя птица" писали молоді в ту пору композитори і поети, які створили репертуар колективу: Юрій Антонов, В'ячеслав Добринін, Сергій Дьячков, Теодор Єфімов, Юрій Акулов, Роберт Рождественський, Леонід Дербеньов і інші. Диски ВІА "Синяя птица" продавалися багатомільйонними тиражами, ансамбль збирав на свої концерти багатотисячні стадіони.

Квитки можна придбати на kremenchug.karabas.com