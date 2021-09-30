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Кременчук, Афіша

На вихідних кременчужани можуть безкоштовно відвідати фестиваль легкої авіації

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 246

 

Що подивитись та як дібратись

Перший міжнародний фестиваль легкої авіації Кremenchuk Avia Fest «Вище даху» пройде 2-3 жовтня з нагоди 100-річчя з початку авіаційної історії Кременчука та до святкування 450-річчя міста.

29 вересня організатор фестивалю, голова ГО «Кременчуцький міський авіаційний кллуб «Аероклуб» Андрій Чернишков вирішив, що вхід на фестиваль буде вільним для всіх. Раніше планувалося, що вхід коштуватиме від 90 до 240 гривень.

Програма фестивалю

 

Як добратись:

 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: авіація шоу Потоки фестиваль
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