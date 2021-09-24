Фестиваль легкої авіації Kremenchuk Avia Fest «Вище даху» перенесли на тиждень

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 518

Фестиваль легкої авіації Kremenchuk Avia Fest «Вище даху» перенесли на тиждень.

Захід планували провести 25-26 вересня, але, ретельно вивчивши погодні умови на ці дні, провівши консультації з фахівцями управління авіапольотами, організатори прийняли рішення про перенесення фестивалю на 2-3 жовтня. На жаль, Кременчук не зможе прийняти авіацію з інших міст у раніше запланованому обсязі 25-26 вересня.

Ми впевнені, що перенос заходу на 2-3 жовтня буде більш комфортним для відвідувачів за погодними умовами, – зазначають організатори.

Програма заходів: