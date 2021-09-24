Фестиваль легкої авіації Kremenchuk Avia Fest «Вище даху» перенесли на тиждень.
Захід планували провести 25-26 вересня, але, ретельно вивчивши погодні умови на ці дні, провівши консультації з фахівцями управління авіапольотами, організатори прийняли рішення про перенесення фестивалю на 2-3 жовтня. На жаль, Кременчук не зможе прийняти авіацію з інших міст у раніше запланованому обсязі 25-26 вересня.
Програма заходів:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.