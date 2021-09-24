23 вересня COVID-19 виявили у 13 кременчужан

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23 вересня в нашому місті зареєстрували тринадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли сім жінок віком від 34 до 67 років, чотири чоловіки віком від 21 до 59 років та дві дівчини-підлітка 17 і 18 років. Із вперше виявлених випадків захворювання одинадцять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, два – лікуються в інфекційному шпиталі.

В інфекційних шпиталях перебуває тридцять шість людей. Одужало три особи.

Всього в Кременчуці зареєстрували 9685 хворих, одужало 9251, померло 278.