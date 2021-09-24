На Полтавщині в аварії постраждало четверо людей, серед яких 14-річна дівчина

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23 вересня близько 17.00 на 307 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський (неподалік Решетилівки) зіткнулися автомобілі Dacia Sandero під керуванням 36-річного водія та Daewoo Nexia, за кермом якого їхав 23-річний хлопець. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

Травми отримали обидва водії та пасажири Dacia Sandero – 39-річний чоловік й 14-річна дівчина. Постраждалих доставили до медичних закладів Полтави та Решетилівки.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.