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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині в аварії постраждало четверо людей, серед яких 14-річна дівчина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 498

 

Легковики зіткнулися неподалік Решетилівки

23 вересня близько 17.00 на 307 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський (неподалік Решетилівки) зіткнулися автомобілі Dacia Sandero під керуванням 36-річного водія та Daewoo Nexia, за кермом якого їхав 23-річний хлопець. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

Травми отримали обидва водії та пасажири Dacia Sandero – 39-річний чоловік й 14-річна дівчина. Постраждалих доставили до медичних закладів Полтави та Решетилівки.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП Решетилівка постраждалі травми
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