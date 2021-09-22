Стали відомі план заходів та час проведення фестивалю авіації у Потоках

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 816

Стали відомі план заходів та час проведення фестивалю авіації на аеродромі «Потоки». Перший міжнародний фестиваль легкої авіації Кremenchuk Avia Fest «Вище даху» проводять з нагоди 100-річчя з початку авіаційної історії Кременчука* та до святкування 450-річчя міста. Дійство стартуватиме 25 та 26 вересня о 10.00.

У програмі фестивалю:

авіашоу – польоти малої, приватної та аматорської авіації;

парад байкерів;

видовищні реконструкції, перформанси;

лицарський турнір;

катання, розваги та розіграші;

ульотні смаколики;

виставки, презентації, покази;

шоу-виступи талантів та Dj сети.

Вхідні внески наступні:

сімейний – 230 грн на 3 особи (2 дорослих та дитина);

ульотна компанія – 240 на 3 особи;

юніор (до 16 років) – 90;

дорослий – 100.

За цими внесками можна відвідувати фестиваль два дні поспіль без обмежень (25-26 вересня).

Цей фестиваль є соціально-благодійним проєктом. Ваш внесок допоможе реалізувати свій творчий потенціал представникам креативного кластеру, молодим талантам регіону на фестивалі, простимулює та частково покриє витрати учасників, які погодилися підтримати фестиваль своєю участю на безоплатній основі, - зазначають організатори.

Локація (аеродром «Потоки») знаходиться на відстані 4 км від Кременчука вздовж траси Кременчук-Полтава-Харків.

*Авіаційна історія Кременчука почалася ще у 20-х роках минулого сторіччя. У нашому місті діяли 5 авіаційних навчальних закладів, а саме: 1921-1936 р.р. – Осоавіахім з авіаційною секцією, 1937-1941 р.р. – аероклуб, у 1941 році з'явилася військово-авіаційна школа, 1953-1959 р.р. – 10-та військово-авіаційна школа первинного навчання пілотів. У 1960 році створили льотне училище цивільної авіації, яке діє і сьогодні як льотний коледж.

За час діяльності цих учбових закладів підготували понад 70 000 пілотів, серед них майже 5000 є громадянами інших країн. 10 випускників стали Героями Радянського Союзу, 3 з них – двічі героями, 4 випускники стали космонавтами, а один з них – Олексій Архипович Леонов – є першою людиною на землі, яка вийшла у відкритий космос.

За радянських часів біля Кременчука був створений аеродром «Потоки», з якого Полтавським об'єднаним авіазагоном цивільної авіації здійснювались регулярні пасажирські авіаперевезення по Україні. Також аеродром використовувався Кременчуцьким льотним училищем цивільної авіації та аероклубом Кременчука.