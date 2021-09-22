Стали відомі план заходів та час проведення фестивалю авіації у Потоках

Стали відомі план заходів та час проведення фестивалю авіації на аеродромі «Потоки». Перший міжнародний фестиваль легкої авіації Кremenchuk Avia Fest «Вище даху» проводять з нагоди 100-річчя з початку авіаційної історії Кременчука* та до святкування 450-річчя міста. Дійство стартуватиме 25 та 26 вересня о 10.00.
У програмі фестивалю:
Вхідні внески наступні:
За цими внесками можна відвідувати фестиваль два дні поспіль без обмежень (25-26 вересня).
Локація (аеродром «Потоки») знаходиться на відстані 4 км від Кременчука вздовж траси Кременчук-Полтава-Харків.
*Авіаційна історія Кременчука почалася ще у 20-х роках минулого сторіччя. У нашому місті діяли 5 авіаційних навчальних закладів, а саме: 1921-1936 р.р. – Осоавіахім з авіаційною секцією, 1937-1941 р.р. – аероклуб, у 1941 році з'явилася військово-авіаційна школа, 1953-1959 р.р. – 10-та військово-авіаційна школа первинного навчання пілотів. У 1960 році створили льотне училище цивільної авіації, яке діє і сьогодні як льотний коледж.
За час діяльності цих учбових закладів підготували понад 70 000 пілотів, серед них майже 5000 є громадянами інших країн. 10 випускників стали Героями Радянського Союзу, 3 з них – двічі героями, 4 випускники стали космонавтами, а один з них – Олексій Архипович Леонов – є першою людиною на землі, яка вийшла у відкритий космос.
За радянських часів біля Кременчука був створений аеродром «Потоки», з якого Полтавським об'єднаним авіазагоном цивільної авіації здійснювались регулярні пасажирські авіаперевезення по Україні. Також аеродром використовувався Кременчуцьким льотним училищем цивільної авіації та аероклубом Кременчука.
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