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Кременчук, Афіша

25 вересня у Кременчуці відбудеться перший міжнародний фестиваль легкої авіації

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 371

 

Фестиваль пройде на аеродромі в Потоках 

25 вересня у Кременчуці, на аеродромі в Потоках відбудеться перший міжнародний фестиваль легкої авіації. Одним із організаторів якого є кременчуцький авіаклуб "Аэроклуб" - голова Андрій Чернишков. Про це повідомляє пресслужба музею військової історії Кременчука.

Також в заходах візьмуть участь - військово історичний клуб "Пам'ять" - голова Володимир Картавий. ГФ "Українськи козаки" - голова Володимир Павлов. Та Музей ВІК в повному складі.

За інформацією організаторів у заходах візьме участь німецький штурмовик Другої світової - Ю-87.

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Автор: Альона Душенко
Теги: авіація шоу Потоки
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