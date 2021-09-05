25 вересня у Кременчуці відбудеться перший міжнародний фестиваль легкої авіації

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Фестиваль пройде на аеродромі в Потоках

25 вересня у Кременчуці, на аеродромі в Потоках відбудеться перший міжнародний фестиваль легкої авіації. Одним із організаторів якого є кременчуцький авіаклуб "Аэроклуб" - голова Андрій Чернишков. Про це повідомляє пресслужба музею військової історії Кременчука.

Також в заходах візьмуть участь - військово історичний клуб "Пам'ять" - голова Володимир Картавий. ГФ "Українськи козаки" - голова Володимир Павлов. Та Музей ВІК в повному складі.

За інформацією організаторів у заходах візьме участь німецький штурмовик Другої світової - Ю-87.