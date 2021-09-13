У Майбородівці п'яний водій ВАЗу злетів з дороги

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 891

12 вересня вночі у Майбородівці сталося ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, за кермом ВАЗа був п'яний 57-річний водій, який не впорався з керуванням і злетів з дороги. Місцеві мешканці притримали його до приїзду поліції.

Поліцейські склали на нього протокол за нетверезе водіння (ст.130). Драгер показав результат у майже 3 проміле.

Чоловіка з місця події доставили до відділення поліції, де встановлять всі обставини.