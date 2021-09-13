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Надзвичайні новини

У Майбородівці п'яний водій ВАЗу злетів з дороги

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 891

 

Місцеві мешканці притримали його до приїзду поліції

12 вересня вночі у Майбородівці сталося ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, за кермом ВАЗа був п'яний 57-річний водій, який не впорався з керуванням і злетів з дороги. Місцеві мешканці притримали його до приїзду поліції.

 

Поліцейські склали на нього протокол за нетверезе водіння (ст.130). Драгер показав результат у майже 3 проміле.

Чоловіка з місця події доставили до відділення поліції, де встановлять всі обставини.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 ДТП
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