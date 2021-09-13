У Полтаві на ходу загорівся автомобіль: гасити намагалися очевидці

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12 вересня у Полтаві на ходу загорілася автівка. Як поінформувало ГУ ДСНС України у Полтавській області, о 10.09 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Alfa Romeo на перехресті вулиць Київське Шосе та Великотирнівська.

Як з’ясувалось, водій автомобіля під час руху побачив, як з-під капоту машини почав вибиватись дим. До прибуття вогнеборців випадкові очевидці за допомогою вогнегасника намагалися допомогти загасити загорання.

Прибувши на місце події, ДСНСники о 10.25 впоралися з вогнем. Повністю згорів моторний відсік.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та одну одиницю спецтехніки.

Травмованих і загиблих немає. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.