За добу в області зафіксували ще 17 випадків COVID-19

Жоден мешканець області не одужав протягом доби
За добу 12 вересня на Полтавщині зафіксували 17 нових випадків захворювання на COVID-19, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Усього від початку карантину в області діагностували 79715 випадків захворювання на COVID-19.
Продовжують лікування 877 людей. За час пандемії зареєстрували 1892 летальні випадки.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 29197 (+8);
- Кременчук – 9552 (+1);
- Полтавський район – 3887 (+1);
- Горішні Плавні – 3746;
- Миргород – 3006;
- Лубни – 2750;
- Лохвицький район – 2205 (+1);
- Зіньківський район – 1741;
- Карлівський район – 1734;
- Глобинський район – 1567;
- Пирятинський район – 1374;
- Новосанжарський район – 1272 (+2);
- Кременчуцький район – 1246;
- Хорольський район – 1190;
- Гадяч – 1189 (+2);
- Кобеляцький район – 1170;
- Шишацький район – 1164;
- Диканський район – 1130;
- Котелевський район – 1125;
- Решетилівський район – 1068 (+1);
- Миргородський район – 1066;
- Гадяцький район – 904 (+1);
- Машівський район – 895;
- Чутівський район – 819;
- Лубенський район – 796;
- Великобагачанський район – 792;
- Оржицький район – 778;
- Козельщинський район – 730;
- Гребінківський район – 654;
- Семенівський район – 640;
- Чорнухинський район – 328.
В Україні 12 вересня зафіксували 2 196 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників.
Також за добу:
- госпіталізовано – 1 257 осіб;
- летальних випадків – 22;
- одужало – 499 осіб;
- Здійснили 38 702 тестувань: методом ПЛР – 18 887, методом ІФА – 3 099, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 716.