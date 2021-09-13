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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу в області зафіксували ще 17 випадків COVID-19

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 501

 

Жоден мешканець області не одужав протягом доби

За добу 12 вересня на Полтавщині зафіксували 17 нових випадків захворювання на COVID-19, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Усього від початку карантину в області діагностували 79715 випадків захворювання на COVID-19.

Продовжують лікування 877 людей. За час пандемії зареєстрували 1892 летальні випадки.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 29197 (+8);
  • Кременчук – 9552 (+1);
  • Полтавський район – 3887 (+1);
  • Горішні Плавні – 3746;
  • Миргород – 3006;
  • Лубни – 2750;
  • Лохвицький район – 2205 (+1);
  • Зіньківський район – 1741;
  • Карлівський район – 1734;
  • Глобинський район – 1567;
  • Пирятинський район – 1374;
  • Новосанжарський район – 1272 (+2);
  • Кременчуцький район – 1246;
  • Хорольський район – 1190;
  • Гадяч – 1189 (+2);
  • Кобеляцький район – 1170;
  • Шишацький район – 1164;
  • Диканський район – 1130;
  • Котелевський район – 1125;
  • Решетилівський район – 1068 (+1);
  • Миргородський район – 1066;
  • Гадяцький район – 904 (+1);
  • Машівський район – 895;
  • Чутівський район – 819;
  • Лубенський район – 796;
  • Великобагачанський район – 792;
  • Оржицький район – 778;
  • Козельщинський район – 730;
  • Гребінківський район – 654;
  • Семенівський район – 640;
  • Чорнухинський район – 328.

 

В Україні 12 вересня зафіксували 2 196 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників.

Також за добу:

  • госпіталізовано – 1 257 осіб;
  • летальних випадків – 22;
  • одужало – 499 осіб;
  • Здійснили 38 702 тестувань: методом ПЛР – 18 887, методом ІФА – 3 099, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 716.
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Автор: Тамара Зінченко
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