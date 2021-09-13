За добу в області зафіксували ще 17 випадків COVID-19

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За добу 12 вересня на Полтавщині зафіксували 17 нових випадків захворювання на COVID-19, інформує Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Усього від початку карантину в області діагностували 79715 випадків захворювання на COVID-19.

Продовжують лікування 877 людей. За час пандемії зареєстрували 1892 летальні випадки.

Географія поширення інфекції:

Полтава – 29197 (+8);

Кременчук – 9552 (+1);

Полтавський район – 3887 (+1);

Горішні Плавні – 3746;

Миргород – 3006;

Лубни – 2750;

Лохвицький район – 2205 (+1);

Зіньківський район – 1741;

Карлівський район – 1734;

Глобинський район – 1567;

Пирятинський район – 1374;

Новосанжарський район – 1272 (+2);

Кременчуцький район – 1246;

Хорольський район – 1190;

Гадяч – 1189 (+2);

Кобеляцький район – 1170;

Шишацький район – 1164;

Диканський район – 1130;

Котелевський район – 1125;

Решетилівський район – 1068 (+1);

Миргородський район – 1066;

Гадяцький район – 904 (+1);

Машівський район – 895;

Чутівський район – 819;

Лубенський район – 796;

Великобагачанський район – 792;

Оржицький район – 778;

Козельщинський район – 730;

Гребінківський район – 654;

Семенівський район – 640;

Чорнухинський район – 328.

В Україні 12 вересня зафіксували 2 196 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників.

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