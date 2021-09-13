У Кременчуці п'яний водій намагався 500 гривнями відкупитися від патрульних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 588

11 вересня на Свіштовській патрульні помітили ВАЗ з технічними несправностями. За кермом перебував 42-річний чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,16 проміле алкоголю, що майже у 6 разів перевищує допустиму норму.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, під час складання адміністративних матеріалів керманич почав пропонувати патрульним 500 грн, щоб уникнути покарання. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли й він продовжував наполягати на своєму.

Поліцейські викликали на місце слідчих для фіксування спроби та склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали.

Загалом за вихідні дні охоронці порядку виявили 4 водіїв з ознаками сп’яніння.