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Кременчук, Культура, Кременчуг

Керівник ансамблю «Славутич» Володимир Смоляков переміг у проєкті «Гордість нації»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 523

 

Пан Смоляков – директор дитячої музичної школи №3

Цього року переможцем національного проєкту «Гордість нації»* став наш земляк Володимир Смоляков. Про це повідомляє пресслужба мерії. Пан Смоляков – директор дитячої музичної школи №3, художній керівник ансамблю пісні і танцю «Славутич», Заслужений працівник культури України.

*Національний проєкт «Гордість нації» щороку представляє суспільству кращих представників українського народу, їхні здобутки, відзнаки та заслуги.

Національне визнання «Гордість нації», з врученням ордену, почесної грамоти щорічно присуджують захисникам, волонтерам, меценатам, благодійникам, лікарям, політикам, працівникам культури, бізнесменам, освітянам та всім, хто щодня на своєму рівні змінює наш світ на краще. Їх імена, успіхи досягнення, життєві шляхи назавжди заносяться до Книги пошани «Гордість нації».

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Славутич Владимир Смоляков проект музична школа
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