Цього епідсезону кременчужанам загрожуватимуть три штами грипу

В Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу: B/Washington, H1N1 та H3N2. Про це розповів Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю з Катериною Булавіновою, медичною експерткою UNICEF. За його словами, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше — отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.
Щодо аптечної мережі, до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, — приблизно мільйон доз. Але остаточні кількості, будуть регулюватися попитом.
Ігор Кузін також анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника вже в першому півріччі 2022 року. Вже зараз українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах.
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