Цього епідсезону кременчужанам загрожуватимуть три штами грипу

В Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу: B/Washington, H1N1 та H3N2. Про це розповів Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю з Катериною Булавіновою, медичною експерткою UNICEF. За його словами, минулого року дуже багато людей хворіли на грип і ще більше — отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками перенесеного захворювання.

- Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у «ковідних» лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги, — сказав Ігор Кузін.

Щодо аптечної мережі, до неї цьогоріч доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, — приблизно мільйон доз. Але остаточні кількості, будуть регулюватися попитом.

Ігор Кузін також анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника вже в першому півріччі 2022 року. Вже зараз українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах.