Полтавщина розпочала осінній призов

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Полтавщина розпочала осінній призов. 8 вересня з цього приводу пройшов брифінг та інструкторсько-методичне заняття.

Особливістю осіннього призову є те, що, відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, на території області створено 10 призовних комісій (у 4 районах та 6 містах обласного значення) для розгляду та прийняття відповідних рішень стосовно направлення чи не направлення громадян призовного віку на строкову службу. До того ж територіальні центри комплектування Полтавщини функціонують згідно нової структури.

Рішенням голів районних державних адміністрації (міських голів) при кожному районному (міському) територіальному центрі комплектування та їх відділі на базі відповідних лікувальних закладів створені військово-лікарські комісії. Представлення громадян на районну (міську) призовну комісію організовано за територіальним принципом, у відповідності до нового адміністративно-територіального устрою.

За результатами весняної призовної кампанії 2021 року на для проходження строкової служби було направлено 544 юнаків, планове завдання виконано на 100%.

В жовтні-грудні 2021 року, з урахуванням резерву, до обласного збірного пункту планується відправити 775 чоловік, для цього викликати на призовні комісії понад 18 тис. призовників.

Під час заходу присутнім було продемонстровані зразки військового обмундирування, яке вже кілька років отримують військовослужбовці строкової служби – черевики, польові костюми, натільна білизна, тощо.