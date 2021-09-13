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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція виявила вірменина, який нелегально перебував у країні

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 745

 

Чоловік встиг відсидіти за наркоторгівлю

Громадянина Республіки Вірменія, який порушив міграційне законодавство, виявили на минулому тижні поліцейські у Кременчуці, повідомила пресслужба поліції.

Як стало відомо, 50-річний іноземець перебував на території України без законних підстав. Чоловік не виїхав за межі держави у встановлений законодавством термін, проживав без документів та ухилявся від виїзду. До того ж мав досвід норкоторговлі.

На території Полтавської області він відбув покарання за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків (ст. 307 та 317 КК України), за вчинення яких був засуджений до 4 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: міграційна служба
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