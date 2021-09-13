У Кременчуці в УТОС змінилось керівництво

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Кременчуцька первинна організація ТВПО УТОС є неприбутковою, яка налічує близько п'ятисот її членів, переважна більшість яких є людьми з інвалідністю першої, другої та третьої групи по зору. Організація займається реабілітацією осіб з інвалідністю по зору, відстоюванням прав незрячих та їх адаптацією в суспільстві. Щоб люди з обмеженими можливостями не відчували дискримінації по відношенню до себе.

В березні на посаду голови правління обрали молодого ідейного та активного члена УТОС Юрія Лафу. Це людина з інвалідністю першої групи по зору. Тому він, як ніхто інший розуміє проблеми та труднощі незрячих людей. Ним в кінці березня для дітей, батьки яких є членами УТОС, особами з інвалідністю по зору була організована екскурсія до крокодилової ферми, яка проходила в торговому центрі «Галактика».

Цього літа на базі відпочинку «Альбатрос» Кременчуцького УВП УТОС, що знаходиться в селі Потоки, керівництво підприємства та працівники клубу організували та провели дружню зустріч «Сузір`я талантів» між колективами художньої самодіяльності Українського товариства сліпих. Завдяки плідній праці голови та членів правління були знайдені спонсори, які допомогли м’ясом, та напоями. Отже, дякуючи керівництву, директору бази, благодійній та спонсорській допомозі у цій зустрічі змогли взяти участь колективи з Харкова, Одеси, Дніпра, Полтави, Івано - Франківська та Кременчука. Зустріч проходила протягом 4 днів – з 26 по 30 липня. Незрячі люди змогли показати свої таланти, відпочили на природі і були дуже задоволені.

28 серпня правлінням первинної організації була організована паломницька поїздка (екскурсія) до Мгарського Спасо-Преображенського монастиря.

З вересня, завдяки кропіткій роботі голови організації Юрія Лафи та правління, запроваджуються навчання користуванням комп'ютерами, смартфонами та орієнтуванню у просторі незрячих людей.

- Ми висловлюємо велику та безмежну подяку за благодійну підтримку благодійному фонду «Джерело Дніпра» заводам «Кредмаш», вагонобудівному та «Ампер», а також приватному підприємцю, власнику м'ясного магазину «Secret» Павлу Андрійовичу. Наша організація намагається робити все для того, щоб люди з інвалідністю відчували себе повноцінними в нашому суспільстві, адже вони, незважаючи на фізичні вади є такими ж, як і всі інші, - правління Кременчуцької первинної організації У.То.С.