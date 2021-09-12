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Кременчук

Хто з кременчужан у понеділок сидітиме без світла

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 562

 

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 13 вересня в Кременчуці подекуди відключатимуть електроенергію. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

  • Дитячий садок № 55;
  • вул. Довженка, 8;
  • просп. Лесі Українки, 8, 10, 12, 14, 16;
  • вул. Княгині Ольги, 7;
  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Гвардійська, 4, 6, 8, 10, 12;
  • просп. Свободи, 75, 77, 79;
  • вул. Ломоносова;
  • вул. Можайського;
  • пров. Можайського;
  • пр. Далекий;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Размислова;
  • вул. Петра Калнишевського;
  • вул. Сумська;
  • вул. Піщана;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Європейська;
  • вул. Маяковського;
  • вул. Скеляста;
  • вул. Переяслівська;
  • пров. Бригадирівський;
  • пров. Степана Бандери.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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