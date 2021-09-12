Хто з кременчужан у понеділок сидітиме без світла

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 562

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 13 вересня в Кременчуці подекуди відключатимуть електроенергію. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.



З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

Дитячий садок № 55;

вул. Довженка, 8;

просп. Лесі Українки, 8, 10, 12, 14, 16;

вул. Княгині Ольги, 7;

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: