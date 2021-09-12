Хто з кременчужан у понеділок сидітиме без світла

Причина відключень - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 13 вересня в Кременчуці подекуди відключатимуть електроенергію. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:
- Дитячий садок № 55;
- вул. Довженка, 8;
- просп. Лесі Українки, 8, 10, 12, 14, 16;
- вул. Княгині Ольги, 7;
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Гвардійська, 4, 6, 8, 10, 12;
- просп. Свободи, 75, 77, 79;
- вул. Ломоносова;
- вул. Можайського;
- пров. Можайського;
- пр. Далекий;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Размислова;
- вул. Петра Калнишевського;
- вул. Сумська;
- вул. Піщана;
- вул. Підгірна;
- вул. Європейська;
- вул. Маяковського;
- вул. Скеляста;
- вул. Переяслівська;
- пров. Бригадирівський;
- пров. Степана Бандери.