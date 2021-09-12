Шукають кременчужан, щоб вручити 48 тисяч гривень
Сьогодні, 14:31
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Для цього доведеться тати характерником
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Полтавщини проводять відбір кандидатів на проходження військової служби за контрактом у артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.
Перевага надається громадянам, які:
- не мають обмежень за станом здоров’я;
- мають цивільну освіту за спорідненнями з військовими спеціальностями;
- мають високий рівень фізичної підготовки.
Переваги та перспективи:
- стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання;
- грошова винагорода при вступі на військову службу за контрактом (рядовому складу – 8, сержантам та старшинам – 9, офіцерам – 10 мінімальних заробітних плат);
- речове забезпечення у відповідності до визначених норм та термінів;
- безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх родин;
- право на санаторно-курортне лікування;
- можливість отримати безкоштовне житло за рахунок держави;
- щорічна відпустка від 30 до 45 днів;
- можливість отримання первинного офіцерського звання;
- отримання права на пенсійне забезпечення незалежно від віку.