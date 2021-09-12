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Шукають кременчужан, щоб вручити 48 тисяч гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 975

 

Для цього доведеться тати характерником

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Полтавщини проводять відбір кандидатів на проходження військової служби за контрактом у артилерійській бригаді ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Перевага надається громадянам, які:

  • не мають обмежень за станом здоров’я;
  • мають цивільну освіту за спорідненнями з військовими спеціальностями;
  • мають високий рівень фізичної підготовки.

Переваги та перспективи:

  • стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання;
  • грошова винагорода при вступі на військову службу за контрактом (рядовому складу – 8, сержантам та старшинам – 9, офіцерам – 10 мінімальних заробітних плат);
  • речове забезпечення у відповідності до визначених норм та термінів;
  • безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх родин;
  • право на санаторно-курортне лікування;
  • можливість отримати безкоштовне житло за рахунок держави;
  • щорічна відпустка від 30 до 45 днів;
  • можливість отримання первинного офіцерського звання;
  • отримання права на пенсійне забезпечення незалежно від віку.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота вакансія служба
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