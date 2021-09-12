За добу на Полтавщині сталися три ДТП, в яких двоє загинуло

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11 вересня на Полтавщині сталися три ДТП, в яких двоє загинуло, повідомила пресслужба поліції.

Близько 7.00 в селі Лютенські Будища, в одному з подвір’їв автівка Volkswagen Тouareg покотилася назад та наїхала на 26-річного чоловіка, який у цей час підкачував компресором ліве заднє колесо. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Близько 15.00 у Полтаві, на вулиці Нижньомлинській, 25-річний водій ВАЗ-21099 збив 11-річну пішоходку. Дівчинку госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Близько 20.00 на 203-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Вільшанка, 51-річний водій Toyota Land Cruiser Prado збив 74-річного пішохода. Пішохід отримав травми, від яких помер на місці події. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.