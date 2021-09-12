Вночі Lanos застряг на залізничних коліях: пасажир у лікарні

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 676

11 вересня, близько 20.00, у Кременчуці на вулиці Олександрійська 27-річний водій ZАZ Lanos не впорався з керуванням та заїхав на залізничні колії.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 31-річного пасажира автівки з травмами госпіталізували до лікарні.

Слідчими Кременчуцького райуправління поліції вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.