Курс валют на 22 вересня: офіційний, міжбанк, «чорний» та готівковий ринки

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 462

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 22 вересня на рівні 26,7 гривні. Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,36 грн (на 21 вересня – 31,37 гривні).

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні. Про це повідомляє Finance.ua .

На 10.20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,71 – 26,73 гривні;

Євро — 31,34 — 31,36 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,11 гривні, продають за 31,44 гривні.

На «чорному» ринку долар торгується за 26,69 – 26,77 гривні, євро – 31,24 – 31,33 гривні.