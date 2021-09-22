Курс валют на 22 вересня: офіційний, міжбанк, «чорний» та готівковий ринки

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 22 вересня на рівні 26,7 гривні. Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,36 грн (на 21 вересня – 31,37 гривні).
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 – 26,72 гривні. Про це повідомляє Finance.ua.
На 10.20 середні курси валют на міжбанку були такими:
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,63 — 26,80 гривні. Євро купують за 31,11 гривні, продають за 31,44 гривні.
На «чорному» ринку долар торгується за 26,69 – 26,77 гривні, євро – 31,24 – 31,33 гривні.
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