У Полтаві двічі стріляли біля школи - жінку повезли у невідомому напрямку (чоловіка затримали у Кременчуці)

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 1 261

За словами очевидців, чоловік схопив дівчину і хотів забрати в неї сумку, далі він потягнув її в автівку та повіз у невідомому напрямку

Два постріли полтавці почули в районі 5-ої школи та ОЦЕВУМу. Бачили, як чоловік тягнув жінку за волосся до машини, тримаючи в руках пістолет. Про це повідомляє видання Коло .

- Я стояла на зупинці біля ОЦЕВУМу, чекала маршрутку. Почула якийсь дивний хлопок. Обернулась і бачу: стоїть чоловік, теліпає за волосся дівчину. Тягне її в машину і тримає в руках пістолет. Це було якісь секунди, не встигла оговтатись, – розповіла очевидиця.

В обласній поліції факт заяви про випадок підтвердили: - Заяву таку від свідків отримали о 12.15, перевіряємо інформацію. Люди запам’ятали авто, тож шукаємо, що сталось.

За інформацією підписників PVP, напад був поблизу місця, де продають каву. Дівчину схопив чоловік і хотів забрати в неї сумку. Далі він потягнув її в автівку та повіз у невідомому напрямку.

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До поліції Полтавщини 22 вересня, близько 12:00, надійшла інформація від місцевої жительки, що на вулиці Симона Петлюри, у Полтаві неподалік зупинки громадського транспорту, невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого нібито змусив невідому жінку сісти у автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

На часі обставини події встановлює слідчо-оперативна група відділу №1 Полтавського районного управління поліції. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання правопорушника.

Шановні мешканці Полтави! Якщо вам відома інформація про особу, яка може бути причетною до вчинення цього правопорушення або ви стали очевидцями події, просимо терміново повідомити до поліції міста Полтави за телефонами: 095-7059103, 050-6062919, або «102».

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Під час проведення поліцейської спецоперації у Кременчуці затримали особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення у Полтаві.

Автомобіль 34-річного чоловіка, який зник з місця події, встановили та затримали у Кременчуці працівники батальйону поліції особливого призначення спільно з оперативниками та слідчими. У салоні автомобіля, крім правопорушника, перебувала 25-річна жінка. Ймовірно саме цю жінку він змусив сісти в транспортний засіб у Полтаві.

Також попередньо встановлено, що чоловік, який здійснив кілька пострілів зі зброї в центральній частині Полтави, поранив місцевого 31-річного перехожого. На часі постраждалому надається необхідна медична допомога.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 22 вересня, близько 12:00, до поліції надійшла інформація від місцевої жительки, що у Полтаві, на вулиці Симона Петлюри, неподалік зупинки громадського транспорту, невідомий чоловік здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого нібито змусив жінку сісти в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.