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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Спортсменки з «Кремень дзюдо» принесли залікові бали на чемпіонаті України

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 275

 

Вітаємо наших спортсменів

З 15 до 16 вересня у Дніпрі відбувся чемпіонат України серед спортсменів до 23 років, який став відбірковим на молодіжний чемпіонат Європи, що проходитиме в Будапешті на початку листопада.

За нагороди національної першості на татамі нового спорткомплексу «Олімпійські резерви» змагалися 315 учасників: 95 жінок і 220 чоловіків.

Лише дзюдоїсти СК «Кремень дзюдо» змогли принести залікові бали в збірну Полтавської області:

  • 2 місце Перехрест Анастасія 57 кг;
  • 5 місце Мусіхіна Поліна 70 кг.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Кремень дзюдо
Теги: дзюдо
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