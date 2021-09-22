Спортсменки з «Кремень дзюдо» принесли залікові бали на чемпіонаті України

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 275

З 15 до 16 вересня у Дніпрі відбувся чемпіонат України серед спортсменів до 23 років, який став відбірковим на молодіжний чемпіонат Європи, що проходитиме в Будапешті на початку листопада.

За нагороди національної першості на татамі нового спорткомплексу «Олімпійські резерви» змагалися 315 учасників: 95 жінок і 220 чоловіків.

Лише дзюдоїсти СК «Кремень дзюдо» змогли принести залікові бали в збірну Полтавської області: