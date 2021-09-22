Школи все одно можуть закритися на карантин, навіть якщо працівники вакциновані

Українські школи все одно можуть піти на карантин, навіть якщо вакциновано 80 і більше відсотків працівників. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі передачі «Свобода слова на ICTV».
Він зазначив, введення карантину в школах залежить від певних умов і однієї вакцинації персоналу недостатньо.
На даний час в Україні з понад 14 тисяч шкіл 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.
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