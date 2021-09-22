Школи все одно можуть закритися на карантин, навіть якщо працівники вакциновані

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 933 Коментарів: 1

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав умови, за яких це станеться

Українські школи все одно можуть піти на карантин, навіть якщо вакциновано 80 і більше відсотків працівників. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі передачі «Свобода слова на ICTV».

Він зазначив, введення карантину в школах залежить від певних умов і однієї вакцинації персоналу недостатньо.

- Якщо є інфікована дитина – клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію, то школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення коронавірусу, не зупиняючи в країні освітній процес, - пояснив Ляшко.

На даний час в Україні з понад 14 тисяч шкіл 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.