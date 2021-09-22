У сквері ім. Лесі Українки висадили туї «Смарагд» та псевдоакації Умбракуліфера

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У Кременчуці комунальники облаштовують сквер ім. Лесі Українки – там висадили нові рослини. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Минулого року у рамках реалізації «Громадського бюджету» на Молодіжному заклали новий сквер імені Лесі Українки, зробили доріжки із тротуарної плитки, встановили нові лавки та облаштували клумби.

Цього тижня у сквері висадили 75 саджанців рідкісних порід дерев, придбаних за кошти соціально-відповідального бізнесу. Сквер імені Лесі Українки тепер прикрашають 63 туї «Смарагд» та ще 12 псевдоакацій Умбракуліфера.