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Кременчук

У сквері ім. Лесі Українки висадили туї «Смарагд» та псевдоакації Умбракуліфера

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 418

 

Дерева придбали за кошти соціально-відповідального бізнесу

У Кременчуці комунальники облаштовують сквер ім. Лесі Українки – там висадили нові рослини. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Минулого року у рамках реалізації «Громадського бюджету» на Молодіжному заклали новий сквер імені Лесі Українки, зробили доріжки із тротуарної плитки, встановили нові лавки та облаштували клумби.

Цього тижня у сквері висадили 75 саджанців рідкісних порід дерев, придбаних за кошти соціально-відповідального бізнесу. Сквер імені Лесі Українки тепер прикрашають 63 туї «Смарагд» та ще 12 псевдоакацій Умбракуліфера.

Стало відомо, коли на Молодіжному відкриють сквер «Енерджі»
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: сквер Молодежный деревья
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