Стало відомо, коли на Молодіжному відкриють сквер «Енерджі»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 208 Коментарів: 1

Наприкінці цього тижня, 24 вересня, відбудеться відкриття скверу «Енерджі», що створили на Молодіжному. Про це поінформувала пресслужба «Укртатнафти».

Для гостей заходу підготували розважальну програму – дитяче свято, пісенний конкурс «Караоке на фонтані», святковий концерт та інші цікаві події.

Святкування розпочнеться о 17.00 на площі перед палацом культури «Нафтохімік», на нього запрошують усіх бажаючих.