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Стало відомо, коли на Молодіжному відкриють сквер «Енерджі»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 208 Коментарів: 1

 

На гостей заходу чекає розважальна програма

Наприкінці цього тижня, 24 вересня, відбудеться відкриття скверу «Енерджі», що створили на Молодіжному. Про це поінформувала пресслужба «Укртатнафти».

Для гостей заходу підготували розважальну програму – дитяче свято, пісенний конкурс «Караоке на фонтані», святковий концерт та інші цікаві події.

Святкування розпочнеться о 17.00 на площі перед палацом культури «Нафтохімік», на нього запрошують усіх бажаючих.

У сквері «Енерджі» уклали травичку в рулонах
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Автор: Катерина Турубара
Теги: сквер відкриття Нафтохімік
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Коментарі: 1

3 554
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:06

а домики с горелкой будуть?


2 0

Інформація

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