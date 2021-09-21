Стало відомо, коли на Молодіжному відкриють сквер «Енерджі»

Наприкінці цього тижня, 24 вересня, відбудеться відкриття скверу «Енерджі», що створили на Молодіжному. Про це поінформувала пресслужба «Укртатнафти».
Для гостей заходу підготували розважальну програму – дитяче свято, пісенний конкурс «Караоке на фонтані», святковий концерт та інші цікаві події.
Святкування розпочнеться о 17.00 на площі перед палацом культури «Нафтохімік», на нього запрошують усіх бажаючих.
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