Міокардит: як захворювання пов'язане з вакцинацією і наскільки великий ризик?

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 074 Коментарів: 2

Антивакцинатори впевнені, що після щеплення шанс померти від запалення серця зростає в рази. Чи варто їм вірити?

Останні кілька місяців про міокардит (або запалення серця) постійно згадують ЗМІ в контексті коронавірусної інфекції і вакцин від неї. Навколо цієї теми з'явилося надто багато фейків та маніпуляцій, які розглянули на Facebook-сторінці «По той бік новин».

Що таке міокардит і хто знаходиться в групі ризику?

Якщо узагальнити, міокардит — це запальне захворювання серцевого м’яза. Зазвичай виникає внаслідок вірусної інфекції або реакції на лікарські препарати. Це може статися з будь-ким, включаючи дорослих, дітей та немовлят. Але здебільшого зустрічається у людей віком до 30 років, чоловіків вражає частіше ніж жінок.

Перше, про що слід згадати - простий факт, що будь-який медичний препарат може мати побічні ефекти, але це не привід відмовлятися від лікування чи профілактики захворювань. Приміром, коли людина приймає протизапальні засоби (від болю чи підвищеної температури), ніхто не задумується про вірогідність серйозних побічних ефектів. Проте, навіть спазмалгон може спричинити анафілактичний шок, виразка шлунку, порушення серцевого ритму, гостра ниркова недостатність та папілярний некроз.

Яка ж вірогідність того, що вакцина проти COVID-19 спричинить розвиток міокардиту?

В оновленій влітку інформації до препарату Pfizer зазначено: «Дані свідчать про підвищений ризик міокардиту і перикардиту, особливо протягом 7 днів після другої дози. Ризик вищий серед чоловіків віком до 40 років, ніж серед жінок та чоловіків старшого віку.

Найвищий ризик спостерігається у чоловіків віком від 12 до 17 років».

Що кажуть науковці?

З’явився препринт дослідження (воно ще не рецензоване), в якому проаналізували систему звітності про несприятливі події (VAERS) та дійшли висновків, що цей побічний ефект фіксували з частотою 162,2 на мільйон щеплених хлопчиків і 13,0 на мільйон дівчаток. Але аналіз цієї системи є сумнівним способом знайти правду, тому що до неї вносяться абсолютно всі повідомлення, без відслідковування причинно-наслідкових зв’язків з вакциною. Дослідженням, що спираються на такі дані не можна сліпо довіряти адже вони не мають контрольної групи. Повідомлення у VAERS несуть користь, але виключно, як «маячки» для привернення уваги науковців, щоб їм було простіше побачити і зрозуміти, в яких напрямках працювати надалі.

У Медичному журналі Нової Англії нещодавно вийшла стаття. В ній не відкидається взаємозв’язок міокардитів з мРНК вакцинами, але частота наводиться інша: «Вакцина пов'язана з помітним ризиком міокардиту (від 1 до 5 випадків на 100 000 осіб). Ризик цієї потенційно серйозної побічної події та багатьох інших серйозних побічних явищ був значно збільшений після зараження SARS-CoV-2 (для міокардиту показник 11 випадків на 100 000)».

Цифри кажуть, що після вакцинації ймовірність міокардиту - 1-5 на 100 тисяч людей, а після перенесеного коронавірусу - 11 на 100 тисяч людей.

Європейське агентство з лікарських засобів у своєму звіті наголошує:

Дуже рідкісні випадки міокардиту і перикардиту (запальні захворювання серця) траплялися у людей, які отримували Comirnaty та Spikevax(Moderna).

Які симптоми міокардиту?

Ви повинні негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у вас є такі симптоми після вакцинації:

задишка;

сильне серцебиття, яке може бути нерегулярним (аритмія);

біль у грудях.

Ніхто не заплющує очі на наявність побічних ефектів після застосування вакцини, не вдає, що проблемине існує, в чому нас намагаються переконати антивакцинатори. Але це - точно не привід для паніки.