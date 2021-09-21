Двох росіян примусово видворять з Горішніх Плавнів

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Суд у Горішніх Плавнях прийняв рішення про примусове видворення з України громадян Російської Федерації: 79-річної жінки та 33-річного чоловіка. За інформацією пресслужби суду, Комсомольський міський суд Полтавської області розглянув адміністративні позови Горішньоплавнівського МВ УДМС України в Полтавській області.

Суд адміністративні позови задовольнив та виніс рішення про примусове видворення за межі території України іноземців з одночасним їх затриманням з метою забезпечення примусового видворення громадян Російської Федерації.

За попередньою інформацією, громадяни Російської Федерації не додержувалися правил перебування іноземців в Україні, а саме: проживали без документів на право проживання в Україні та ухилялися від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування.

З питань продовження строку перебування та оформлення документів на право проживання на території України уродженці Російської Федерації до компетентних органів не зверталися. Правоохоронці прийняли рішення про примусове повернення іноземців до країни походження. Вказане рішення громадяни Російської Федерації не виконали, територію України не залишили, що і стало причиною звернення до суду з адміністративними позовами.

Попередньо, за порушення правил перебування в Україні, відносно вказаних вище громадян Управлінням Державної міграційної служби були складені протоколи про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст.203 КУпАП та винесені постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів в розмірах 2550 грн.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його проголошення.