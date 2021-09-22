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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

З 23 вересня Кременчуцький національний університет ім. Остроградського не зможе працювати (додано)

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 1 068 Коментарів: 1

 

КрНУ має закритися через те, що не провакциновані 80% персоналу закладу

З 23 вересня, коли Полтавська область, як і вся Україна, перейде у жовту зону, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського не зможе працювати. Про це повідомила очільниця обласного департаменту освіти та науки Віта Ковальська на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. КрНУ має закритися через те, що не провакциновані 80% персоналу закладу, як того вимагає уряд. На Полтавщині така ж доля спіткає і Полтавський національний педагогічний університет.

Наразі в нашій області щеплення від коронавірусу отримали 34 209 педагогів з 44 993, а це 76% освітян. Тому зі 1280 закладів освіти, які є в області, працювати в штатному режимі зможуть 767, а 513 – закривають.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що керівники громад як засновники навчальних закладів мають самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи зможуть заклади освіти працювати далі, це буде їхня відповідальність.

«Провина освітян»: голова Полтавської ОДА Синєгубов розповів про низьку вакцинацію педагогів
Додано:
«ТелеграфЪ» намагався взяти коментар щодо закриття КрНУ у ректора цього навчального закладу Михайла Загірняка, проте він не захотів спілкуватися і кинув слухавку.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин желтая зона КрНУ вакцинация педагоги вакцинація
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Коментарі: 1

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belka2:
Сьогодні, 15:53

Загірняк зайнятитий довакциновуть колектив


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