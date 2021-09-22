З 23 вересня Кременчуцький національний університет ім. Остроградського не зможе працювати (додано)

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 1 068 Коментарів: 1

З 23 вересня, коли Полтавська область, як і вся Україна, перейде у жовту зону, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського не зможе працювати. Про це повідомила очільниця обласного департаменту освіти та науки Віта Ковальська на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. КрНУ має закритися через те, що не провакциновані 80% персоналу закладу, як того вимагає уряд. На Полтавщині така ж доля спіткає і Полтавський національний педагогічний університет.

Наразі в нашій області щеплення від коронавірусу отримали 34 209 педагогів з 44 993, а це 76% освітян. Тому зі 1280 закладів освіти, які є в області, працювати в штатному режимі зможуть 767, а 513 – закривають.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що керівники громад як засновники навчальних закладів мають самостійно ухвалювати рішення щодо того, чи зможуть заклади освіти працювати далі, це буде їхня відповідальність.

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