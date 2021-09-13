«Провина освітян»: голова Полтавської ОДА Синєгубов розповів про низьку вакцинацію педагогів

Якщо б Полтавщина перейшла у жовту зону епіднебезпеки, працюватим змогла б лише третина закладів освіти
Якби Україна на цьому тижні увійшла у жовту зону, у Полтавській області більшість навчальних закладів – шкіл, дитячих садків, вишів, – перейшла би на дистанційну форму навчання. Про це 13 вересня на апаратній нараді сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Згідно зі статистикою, завершили вакцинацію 46% освітян на Полтавщині, при цьому 63,5% – отримали одну чи дві дози, а це вкрай низькі показники (для порівняння, двома дозами вакцинували 84% медиків в області).
І додав, що у жодному закладі вищої освіти наразі не вакцинувалася необхідна кількість викладачів.
На загальну статистику по області впливають показники по кожній окремій територіальній громаді. У деяких імунізували менше половини працівників закладів освіти, а то й узагалі в межах 30%. Це – Новооржицька, Оржицька, Хорольська, Чорнухинська, Білицька, Великорублівська, Кобеляцька, Мартинівська, Новоселівська та Скороходівська територіальні громади.
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