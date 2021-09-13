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Здоров'я, Освіта, Коронавірус / Карантин

«Провина освітян»: голова Полтавської ОДА Синєгубов розповів про низьку вакцинацію педагогів

Вчора, 17:27 Переглядів: 665

 

Якщо б Полтавщина перейшла у жовту зону епіднебезпеки, працюватим змогла б лише третина закладів освіти

Якби Україна на цьому тижні увійшла у жовту зону, у Полтавській області більшість навчальних закладів – шкіл, дитячих садків, вишів, – перейшла би на дистанційну форму навчання. Про це 13 вересня на апаратній нараді сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Згідно зі статистикою, завершили вакцинацію 46% освітян на Полтавщині, при цьому 63,5% – отримали одну чи дві дози, а це вкрай низькі показники (для порівняння, двома дозами вакцинували 84% медиків в області).

- Якщо б Полтавщина потрапила відсьогодні до жовтої зони, то у звичному режимі мали б змогу працювати лише третина закладів освіти області – 334 із 1281. Якщо говорити лише про школи, то по всій області у нас залишилося б очно працювати 246 шкіл, всі інші були б переведені на дистанційну форму навчання. Це виключно була б провина безпосередньо освітян, - констатував Олег Синєгубов.

І додав, що у жодному закладі вищої освіти наразі не вакцинувалася необхідна кількість викладачів.

На загальну статистику по області впливають показники по кожній окремій територіальній громаді. У деяких імунізували менше половини працівників закладів освіти, а то й узагалі в межах 30%. Це – Новооржицька, Оржицька, Хорольська, Чорнухинська, Білицька, Великорублівська, Кобеляцька, Мартинівська, Новоселівська та Скороходівська територіальні громади.

- Як навчатимуться наші діти, якщо посилять карантин – офлайн чи онлайн – залежатиме безпосередньо від освітян. Бо в жовтій зоні необхідно, щоб 80% працівників садочків, шкіл, закладів профтехосвіти, вишів, позашкілля були вакциновані мінімум однією дозою. Зараз Кабмін працює над оновленням карантинних норм, щоб у нинішній період пандемії максимально наблизити життя вакцинованих людей до звичного. Тобто більшість обмежень стосуватимуться лише нещеплених громадян, - зазначив голова Полтавської ОДА.
Нагадаємо, пресслужба мерії Кременчука проінформувала, що у нашому місті прищепили 80 і більше відсотків педагогів в освітніх закладах. Загалом у Кременчуцькому районі найкраще по області проводять вакцинацію: серед 243 освітніх закладів щеплення зробили 78% педагогічних працівників.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцинация вакцинація педагоги
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