З 13 вересня в Україні можуть посилити карантин: не всі заклади освіти зможуть працювати

Карантин в Україні можуть посилити з 13 вересня, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі телеканалу «Україна 24». МОЗ надіслало подання Кабміну щодо переведення нашої країни в «жовту» зону епіднебезпеки.
Наразі в переважній кількості областей України погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. Цього тижня проведуть комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне звернення від медиків.
Жовта зона передбачає:
Можливі зміни у роботі закладів освіти. У жовтій зоні офлайн навчання можуть продовжувати ті заклади, де принаймні 80% персоналу вакциновані проти коронавірусу.
Головний санлікар України Ігор Кузін вважає, що уникнути локдауну не вдасться, але «якщо ми говоритимемо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то він буде не раніше листопада».