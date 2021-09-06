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Топ новина, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

З 13 вересня в Україні можуть посилити карантин: не всі заклади освіти зможуть працювати

Сьогодні, 17:09 Переглядів: 474

 

Локдаун запровадять не раніше листопада

Карантин в Україні можуть посилити з 13 вересня, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав в ефірі телеканалу «Україна 24». МОЗ надіслало подання Кабміну щодо переведення нашої країни в «жовту» зону епіднебезпеки.

- Найближчим часом Україна вийде із зеленої зони. Ми будемо вимушені запровадити жовту, де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів, — сказав в ефірі «Сніданку з 1+1» головний санлікар Ігор Кузін.

Наразі в переважній кількості областей України погіршується ситуація із захворюваністю на COVID-19. Цього тижня проведуть комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне звернення від медиків.

Жовта зона передбачає:

  • заборонене перебування без масок у громадських спорудах та транспорті;
  • масові заходи (культурні, спортивні, розважальні, релігійні, рекламні) можна проводити у випадку, якщо буде одна людина на 4 кв. м площі будівлі;
  • кінотеатри та заклади культури мають заповнювати зали лише на 50%;
  • спортзали і фітнес-центри можуть працювати у випадку, якщо буде одна особа на 10 кв. м.

Можливі зміни у роботі закладів освіти. У жовтій зоні офлайн навчання можуть продовжувати ті заклади, де принаймні 80% персоналу вакциновані проти коронавірусу.

Головний санлікар України Ігор Кузін вважає, що уникнути локдауну не вдасться, але «якщо ми говоритимемо про червоний рівень епідемічної небезпеки, то він буде не раніше листопада».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dumskaya.net
Теги: карантин локдаун прогноз
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