6 вересня, близько 16.00, під Кременчуком сталася жорстка ДТП. Судячи з них, зіткнулися «вісімка» і «ГАЗель». Аварія сталася між Потоками і Щербаками. Від легковика майже нічого не залишилось.
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Як повідомили очевидці, «вісімка» вийшла на обгін і влетіла в у зустрічну «ГАЗель». Водій і пасажир легковика загинули на місці.
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У ДТП потрапила «ГАЗель» дорожників і з причепа на дорогу розлився гудрон. Зараз чекають машину з піском, щоб засипати розлив. Одна смуга руху, на Кременчук, повністю закрита. Рух регулюють патрульні, рух реверсивний.