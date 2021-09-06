Під Кременчуком зіткнулись «вісімка» і «ГАЗель»: двоє загинули (доповнено)

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Фото: Юлія Волинська

6 вересня, близько 16.00, під Кременчуком сталася жорстка ДТП. Судячи з них, зіткнулися «вісімка» і «ГАЗель». Аварія сталася між Потоками і Щербаками. Від легковика майже нічого не залишилось.

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Як повідомили очевидці, «вісімка» вийшла на обгін і влетіла в у зустрічну «ГАЗель». Водій і пасажир легковика загинули на місці.

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У ДТП потрапила «ГАЗель» дорожників і з причепа на дорогу розлився гудрон. Зараз чекають машину з піском, щоб засипати розлив. Одна смуга руху, на Кременчук, повністю закрита. Рух регулюють патрульні, рух реверсивний.