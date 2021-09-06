«Кремінь» розпочав виступи в Дитячо-юнацькій футбольній лізі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 227

Шалену атмосферу на стадіоні «Кремінь-Арена» влаштували батьки та юні футболісти. Вони підтримували кричалками, заряджали «Кремінь» та гнали наших хлопців вперед



















































































































Фото: Артем Коваленко

Вчора, 5 вересня, МФК «Кремінь» розпочав виступ у Дитячо-юнацькій футбольній лізі. Кременчуцькі команди зіграли проти харківської команди «Майстер м'яча».

Для вихованців Олександра Янковського «Кремінь» U-17 цей сезон стане заключним перед випуском. Першу гру «Кремінь» U-17 зіграв у Харкові, де наші хлопці мінімально поступилися супернику з рахунком - 0:1.

«Кремінь» U-16, під керівництвом тренера Олександра Зозулі, у Кременчуці за підтримки рідних трибун зіграв внічию з «Майстром м'яча».

«Кремінь» - «Майстер м'яча» - 1:1

Голи: Горобець 30 - Купін 58

«Кремінь»: Оксененко Стас, Степанов Даніл, Авер'янов Ілля, Лозенко Андрій, Цилюрик Спартак, Пігарєв Костя, Покась Дмитро, Заїченко Іван, Неборак Данило, Горобець Артем. Запасні: Іванов Олександр, Шуліка Тимофій, Курченко Влад, Ярошенко Єгор, Клепко Михайло, Кузнєцов Микита, Шаргуленко Ілля, Курило Вадим, Купливанчук Влад.

«Майстер м'яча»: Винников Нікіта, Кайван Олексій, Глущенко Всеволод, Гурик Кирило, Караваєв Олег, Андреєв Володимир, Костюков Нікіта, Коженов Єгор, Фомін Даніло, Бондаренко Нікіта, Толкачов Данило. Запасні: Посталовський Максим, Купін Віталій, Воловачев Данило, Ніщук Денис, Лупін Денис, Дудник Радіон, Кущ Владислав.

«Кремінь» у першому таймі відкрив рахунок - Артем Горобець став автором першого голу на стадіоні «Кремінь-Арена» в новому сезоні. Проте, як не намагалися наші хлопці подвоїти перевагу - м'яч не йшов у ворота суперників: то поперечини, то не вистачило завершального удару біля воріт суперника. Харків'яни у другому таймі змогли забити два голи у ворота господарів, спочатку боковий арбітр вказав на положення поза грою, а згодом Віталій Купін зрівняв рахунок у матчі.

«Кремінь» U-15, під керівництвом тренера Сергія Мурадяна, на виїзді переміг «Майстер м'яча» з рахунком - 2:1.

«Кремінь» U-14 на домашній арені дебютував у ДЮФЛУ. Вихованці Антона й Олександра Диндікових у запеклій боротьбі завоювали перемогу. Єдиний гол у матчі на рахунку Данііла Богдана, який на 14 хвилині відправив м'яч у ворота харків'ян.

«Кремінь» - «Майстер м'яча» - 1:0

«Кремінь»: Балязін Даніл, Опришко Захар, Бабич Тимур, Діхтяр Данііл, Столяж Сергій, Троян Євгеній, Старушко Максим, Богдан Данііл, Кійло Кирило, Гажалов Данило, Сокур Назар. Запасні: Маляренко Богдан, Куницький Олександр, Погорільцев Елисей, Гончаренко Данііл, Гайдук Артем, Горбачов Тимур, Чудик Андрій, Нощенко Олександр

«Майстер м'яча»: Бабій Костя, Гурєв Тимур, Терещенко Владислав, Носов Сергій, Іванко Владислав, Мімошніков Матвій, Гук Федір, Первухін Денис, Лашко Михайло, Третяк Артем, Шкундень Дмитро. Запасні: Луценко Володимир, Серафим, Київський Дмитро, Харченко Богдан, Крюков Микита, Титоренко Павло, Приходьков Арсеній

Ще одна команда вихованців МФК «Кремінь» виступала за олександрійську команду «Аметист-2001». Вихованці Ярослава Здирка й Влада Піскуна, які минулого сезону виступили в Першій лізі за «Фламінго» з Горішніх Плавнів, цього року зіграють в одній групі з «Кременем». «Кремінь» 2014 у Полтаві поступився «Молоді» з рахунком - 3:0.

Шалену атмосферу на стадіоні «Кремінь-Арена» влаштували батьки та юні футболісти. Вони підтримували кричалками, заряджали «Кремінь» та гнали наших хлопців вперед.

12 вересня «Кремінь» зіграє з МДЮСШ (Дніпро), а «Аметист-2001» зіграє з харківським «Метадлістом 1925».