У Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус

Вчора, 21:57 Переглядів: 312

Сьогодні, 13 вересня, в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли дві жінки віком 35 і 80 років та троє чоловіків віком від 31 до 48 років. Із них 4 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, а одного - госпіталізували.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали четверо кременчужан.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 573 випадків хвороби: одужало 9215, померло 275.