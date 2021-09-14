25 вересня з нагоди «SkodaНапівмарафон» в Кременчуці перекриють дороги

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У Кременчуці з нагоди благодійного забігу «SkodaНапівмарафон» перекриють вулицю Київську. Захід проходитиме 25 вересня в рамках відзначення 450-ї річниці від дня заснування міста Кременчука та 78-ї річниці визволення його від нацистських загарбників.

Тимчасові обмеження руху автотранспорту застосують на маршруті благодійного забігу з 9.00 о 12.00. Так, заборонять проїзд та паркування автотранспорту від перехрестя вулиці Київської з проїздом 40 років ДАІ до перехрестя вулиці Київської з проспектом Свободи та в зворотному напрямку руху.