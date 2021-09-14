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Кременчук

Ексмер Микола Глухов може стати Почесним громадянином Кременчука: кандидатів на звання побільшало

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 489 Коментарів: 1

 

Зараз у проєкті рішення міськради фігурує вже п’ять кандидатів на почесне звання

Миколі Глухову, який був міським головою Кременчука протягом 10 років (у 2000-2010 роках) пропонується присвоїти звання «Почесний громадянин міста Кременчука». На сайті Кремечуцької міської ради опублікований оновлений проєкт рішення сесії, яка відбудеться 28 вересня – напередодні Дня міста 29 вересня є традиція присвоювати це почесне звання. Клопотання щодо кандидатури Миколи Глухова подало Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати.

Ексмеру Кременчука пропонується присвоїти почесне звання «за багаторічний вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста, розвиток місцевого самоврядування, захист інтересів територіальної громади та активну громадську діяльність».

У проєкті рішення перераховані попередні нагороди Миколи Глухова: грамоти  Полтавської обласної ради та Полтавської обласної адміністрації, грамота Кабінету Міністрів України, Подяка Президента України, ордени «За заслуги»
ІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня».

Особисто нам Микола Глухов запам’ятався тим, що був призначений виконувачем обов’язків міського голови після того, як його попередник Олега Надоша залишив цю посаду передчасно через корупційний скандал. До того, як очолити місто, Глухов мав досвід управлінця: працював заступником голови виконкому Кремечуцької міськради, Крюківської райради.  Трохи згодом кременчужани обрали Глухова мером, у 2006 він знову отримав впевнену перемогу; а потім на чергових виборах поступився Олегу Бабаєву.

У спадок Глухову після Надоші залишилися проблеми з міським бюджетом (особливо – у розрахунках за енергоносії) та віялові відключення електроенергії. З «комунальними негараздами», які спіткали тоді місто, Глухов упорався – припинилися і відключки, і загрози нових відключок за борги. Із позитивного: Микола Глухов на посаді виявляв повагу до людей, був відкритим у спілкуванні з представниками ЗМІ. Під час виборів не використовував чорний піар проти конкурентів; його команда не застосовувала маніпулятивні технології.  У 2006 році Микола Глухов став переможцем рейтингового конкурсу «Людина року – 2006» від «Телеграфа» одразу в двох номінаціях «Політик року» та «Лідер місцевого самоврядування» (переможців визначало голосування читачів та експертної ради).

Серед негативних та суперечливих рішень влади під час каденції Глухова - знесення парку МЮДа заради «Амстору» та льодового палацу (проєкт нереалізований, замість палацу - пустир); будівництво «Білли» у зоні парку «Ювілейний».

Раніше у списку на «Почесного громадянина міста Кременчука» було чотири кандидата, тепер їх п’ять. Нагадаємо прізвища ще чотирьох  кандидатів на це звання:

  • Микола Данилейко, голова наглядової ради - президент ПрАТ «Кредмаш»;
  • Олександр Лукацький, голова наглядового комітету ПП «Виробничо-торгова компанія «Лукас»;
  • Володимир Смоляков, директор музичної школи №3, засновник та художній керівник ансамблю «Славутич»;
  • Тетяна Матицина, старший радник президента ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ», співзасновник Всеукраїнського Благодійного фонду «Джерело Дніпра». 
Лукацькому, Данилейку, Смолякову та Матициній хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Кременчука»
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Микола Глухов мер Кременчука Почесний громадянин
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Коментарі: 1

28
sem:
Сьогодні, 09:26

За какие заслуги!? За вырубаные парки, уничтоженный коммунальный транспорт, и.т.д.


1 0

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