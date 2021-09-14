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Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

«Епідемія невакцинованих»: на Полтавщині люди потрапляють у лікарні у тяжкому стані

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 436 Коментарів: 1

 

У стаціонар не шпиталізують людей, які пройшли повний курс вакцинації

У Полтавській області у стаціонари лікарень потрапляють невакциновані хворі на коронавірус з тяжким перебігом захворювання. Натомість не шпиталізують у стаціонар людей, які пройшли повний курс вакцинації, бо вони цього не потребують.

Заступник директора департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Юрій Курилко назвав це «епідемією невакцинованих» та розповів про перебіг хвороби після зараження новим штамом «Дельта»:

- Із 165 людей, які лежать у нас зараз в стаціонарі, 106 – на інтенсивній терапії, 25 – на штучній вентиляції легень. І тільки пару десятків – це люди, які одужують. У всіх практично захворювання проходить надзвичайно агресивно.

Також він додав, що першою дозою прищепили більше пів мільйона мешканців області, а обома дозами – більше 280 тисяч осіб, а це 25% населення Полтавщини.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: вакцинация вакцинація госпитализация
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Коментарі: 1

3 497
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:07

больше жести надо,чтобы бежали за вакциной, а то уныло как то....


4 1

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