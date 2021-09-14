«Епідемія невакцинованих»: на Полтавщині люди потрапляють у лікарні у тяжкому стані

У Полтавській області у стаціонари лікарень потрапляють невакциновані хворі на коронавірус з тяжким перебігом захворювання. Натомість не шпиталізують у стаціонар людей, які пройшли повний курс вакцинації, бо вони цього не потребують.
Заступник директора департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Юрій Курилко назвав це «епідемією невакцинованих» та розповів про перебіг хвороби після зараження новим штамом «Дельта»:
Також він додав, що першою дозою прищепили більше пів мільйона мешканців області, а обома дозами – більше 280 тисяч осіб, а це 25% населення Полтавщини.
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