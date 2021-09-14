Реконструкція онкодиспансеру триває: вже виконали майже 40% робіт

Додаткові 12 мільйонів гривень вирішили спрямувати на реконструкцію будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру.
Про таке повідомив директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Максим Калініна на апаратній нараді 13 вересня:
На об’єкті вже виконані підготовчі будівельні, земляні та демонтажні роботи. На будівельному майданчику монтуються стіни, розчистили повністю територію від чагарників. А з цього тижня на об'єкті працюватимуть 4 додаткові бригади.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.