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Кременчук, Здоров'я

Реконструкція онкодиспансеру триває: вже виконали майже 40% робіт

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 113

 

На реконструкцію вирішили спрямувати додаткові 12 мільйонів гривень

Додаткові 12 мільйонів гривень вирішили спрямувати на реконструкцію будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру.

Про таке повідомив  директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Максим Калініна на апаратній нараді 13 вересня:

- Надано пропозицію Мінгрегіону щодо додаткового спрямування на цей проєкт 12 млн грн коштів ДФРР за рахунок перерозподілу коштів із Полтавського онкодиспансеру. Нині у Кременчуцькому обласному онкологічному диспансері освоєно 213 тис. грн з обласного бюджету. Будівельна готовність – 39%.

На об’єкті вже виконані підготовчі будівельні, земляні та демонтажні роботи. На будівельному майданчику монтуються стіни, розчистили повністю територію від чагарників. А з цього тижня на об'єкті працюватимуть 4 додаткові бригади.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: онкодиспансер реконструкція Велике Будівництво
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