В ніч на 14 вересня у Кременчуці горів будинок на двох господарів на вул. Кузнечній, повідомили у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС. У пожежі загинув 36-річний кременчужанин. Тіло направили у бюро судово-медичної експертизи.
Вогонь знищив 80 кв.м даху на площі, три пластикових вікна, двоє міжкімнатних дверей, вхідні двері, 10 м.кв дерев’яного перекриття.
Згоріли речі бувші вжитку, диван і стіл. Вдалося врятувати половину житлового будинку.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
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