У пожежі загинув 36-річний кременчужанин

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 375

В ніч на 14 вересня у Кременчуці горів будинок на двох господарів на вул. Кузнечній, повідомили у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС. У пожежі загинув 36-річний кременчужанин. Тіло направили у бюро судово-медичної експертизи.

Вогонь знищив 80 кв.м даху на площі, три пластикових вікна, двоє міжкімнатних дверей, вхідні двері, 10 м.кв дерев’яного перекриття.

Згоріли речі бувші вжитку, диван і стіл. Вдалося врятувати половину житлового будинку.

Причина пожежі та збитки встановлюються.