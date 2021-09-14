У центрі Кременчука згорів Nissan (доповнено)

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 507 Коментарів: 3

У ніч на 14 вересня у Кременчуці на вул. Гоголя сталася пожежа - згорів Nissan Leaf, 2017 року випуску. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС.

Вогонь знищив: горючі частини відсіку двигуна, лакофарбне покриття кришки відсіку двигуна, лакофарбне покриття лівого та правого передніх крил, передній бампер, передні фари, передні ліве та праве колеса, лобове скло, остеклення передніх дверок, панель керування, кермо, сидіння автомобіля, горюче облицювання салону, остеклення багажного відсіку, лакофарбне покриття даху, ліве та праве дзеркала заднього виду, передній державний номерний знак, аккумуляторні батареї.

Автомобіль був застрахований. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, Nissan належить 51-річному місцевому мешканцю. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події. Тривають слідчі дії.

Шановні мешканці Кременчука! Якщо вам відома інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити до поліції Кременчука за телефонами: 098-739-26-30 (чергова частина Кременчуцького районного управління поліції) або «102».



