У Лубнах 16-річна дівчина випала з вікна

14 вересня, близько 6.00, до поліції Лубенщини надійшло повідомлення від медиків, що до місцевої лікарні з численними травмами та переломами потрапила неповнолітня.
Як повідомили у пресслужбі поліції, 16-річна мешканка Лубен випала з вікна 6-го поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Прикордонників.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.Наразі за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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