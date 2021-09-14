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Надзвичайні новини

У Лубнах 16-річна дівчина випала з вікна

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 1 037

 

Дівчина отримала травми, але вижила

14 вересня, близько 6.00, до поліції Лубенщини надійшло повідомлення від медиків, що до місцевої лікарні з численними травмами та переломами потрапила неповнолітня.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 16-річна мешканка Лубен випала з вікна 6-го поверху житлового будинку, розташованого на вулиці Прикордонників.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

Наразі за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни випала з вікна
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