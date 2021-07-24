Лукацькому, Данилейку, Смолякову та Матициній хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Кременчука»

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Четверо кременчужан можуть нагородити Почесним знаком «За заслуги перед містом». До Кременчуцької міської ради надійшли клопотання від Кременчуцької міської організації роботодавців, ГО «Обʼєднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство», Громадської організації «Рідне місто» щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука» Данилейку Миколі Івановичу та Лукацькому Олександру Семеновичу.

Микола Данилейко - Голова Наглядової ради –Президент Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин», Заслужений машинобудівник України, нагороджений орденом «За заслуги III ступеня», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України, «Золотим знаком» Українського союзу промисловців і підприємців, Подякою голови Федерації профспілок України, Подякою Міністерства промполітики України.

Олександр Лукацький – голова наглядового комітету приватного підприємства «Виробничо-торгова компанія «Лукас», член правління «Кременчуцької міської організації роботодавців». Має високі нагороди - орден «Статус-нагорода «Професіонал галузі» 2010 року, відзнаку Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України», автор проекту книги «Кременчук. Улюблене місто». Завдяки досягненням Лукацьцкого О.С. компанія «Лукас» має 12 рекордів та увійшла до «Книги рекордів України».

Від трудових колективів Кременчуцького комунального закладу культури «Культурно-освітній мистецький заклад «Славутич» та Кременчуцької дитячої музичної школи № 3 імені М.М.Колачевського надійшли листи-подання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука» Смолякову Володимиру Петровичу, директору музичної школи №3, засновнику та художньому керівникові ансамблю «Славутич», диригенту міського духового оркестру, композитору, Заслуженому працівникові культури України. З 1991 року Володимир Смоляков безмінний - головний диригент народного самодіяльного ансамблю «Славутич». За цей час він зумів створити художній колектив, який гідно, яскраво представляє народне мистецтво міста, області і всієї України на різних мистецьких фестивалях, конкурсах і форумах. Ансамбль пісні і танцю «Славутич» – лауреат національних та міжнародних фольклорних фестивалів у Болгарії, Молдові, Угорщині, Іспанії, Польщі та Франції. Володимир Смоляков неодноразово був нагороджений Почесними грамотами обласного управління культури, Полтавської обласної державної адміністрації, міського управління культури і туризму, виконавчого комітету міської ради та Почесними грамотами Міністерства культури України. У 2010 році рішенням Кременчуцької міської ради Володимир Петрович був нагороджений Почесним знаком «За заслуги перед містом».

Трудові колективи Кременчуцької дитячої художньої школи ім. О.Д. Литовченка, Кременчуцького міського товариства інвалідів, Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», Громадської організації «Легіон-спорт», громадської організації «Міська організація ветеранів», управління Кременчуцької єпархії Української Православної Церкви, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, комунального закладу культури «Кременчуцький краєзнавчий музей», комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» м. Кременчука, комунального підприємства «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради, Комунального закладу культури «Кременчуцька міська Централізована бібліотечна система для дітей» вийшли з ініціативою та підготували листи-подання щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука» Матициній Тетяні Юріївні, старшому радникові Президента ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ», співзасновнику Всеукраїнського Благодійного фонду «Джерело Дніпра». Для Тетяни Юріївни благодійна діяльність стала справжнім покликанням, а реалізація благодійних програм Фонду з розвитку творчих здібностей дітей та молоді, підтримки ветеранів та людей з обмеженими можливостями, відродження духовності завжди були спрямовані на збереження духовних зв’язків між поколіннями, на зміцнення злагоди і єдності в суспільстві. За активну громадську позицію, укріплення духовних зв’язків між поколіннями, щиру турботу про земляків, піклування про людей старшого покоління Матицина Т.Ю. нагороджена Почесною грамотою державного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, почесними грамотами виконкому Кременчуцької міської ради, відзнаками Української Православної Церкви.

Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука» Данилейку Миколі Івановичу, Лукацькому Олександру Семеновичу, Смолякову Володимиру Петровичу, Матициній Тетяні Юріївні розглядатиметься на сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у вересні 2021 року. Протягом липня – серпня триватиме обговорення кандидатур

Жителі мають можливість висловити свою думку щодо кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кременчука» та надати свої пропозиції до департаменту забезпечення діяльності Кременчуцької міської ради: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл. Перемоги, буд.2, каб.101-105, rada@kremen.gov.ua, телефони: 74-39-78, 74-38-50, 74-35-21, 74-39-82.