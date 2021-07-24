Стартували Олімпійські ігри: перша нагорода й виступ Каланіної

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Вчора, 23 липня, о 14.00 за київським часом у Токіо розпочалися Олімпійські ігри. Змагання переносили на рік через пандемію.

Україну на Олімпіаді представляють 157 спортсменів. Це найменша кількість за всю історію виступів нашої країни.

Виступ кременчужанки Єлизавети Каланіної

30 липня стане заключним днем для українських дзюдоїстів в Токіо, адже в командному турнірі наша команда не братиме участі. В цей день на татамі Токіо-2020 вийдуть наші суперваговики. У категорії понад 78 кг нашу країну представить кременчужанка Єлизавета Каланіна, а у категорії понад 100 кг змагатиметься Яків Хаммо.

У першому раунді Каланіна зустрінеться з добре знайомою Сонею Ашелах з Алжиру. Початок попередніх сутичок – о 5.00 за київським часом. Єлизавета Каланіна в 1/16 фіналу змагатиметься на Татамі 1. Початок фінального блоку – об 11.00.

Трансляція Олімпійських Ігор в Україні запланована на телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Також олімпійські трансляції можна буде дивитися на сайті Суспільне Спорт.

Перша нагорода України на Олімпійських іграх

Дарія Білодід - бронзова призерка Олімпійських ігор. Вітаємо всю Україну з першою олімпійською нагородою на Іграх у Токіо-2020 У поєдинку за бронзу наша спортсменка здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.

9 спортсменів з Полтавщини змагаються на Олімпійських іграх

Від Полтавської області до Токіо поїхали 9 спортсменів, які змагатимуться у 4 видах спорту. Боксер Олександр Хижняк, борці греко-римського стилю Ленур Теміров та Жан Беленюк, веслувальники на байдарках і каное Павло Алтухов, Дмитро Янчук, Людмила Лузан, Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, а також дзюдоїстка Єлизавета Каланіна.

Розклад фінальних змагань, де виступатимуть наші спортсмени:

30 липня, 11:00 – 13:40. Дзюдо. Жінки – понад 78 кг (Єлизавета Каланіна);

3 серпня, 3:30 – 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки – К-1 1000 м, С-2 1000 м (Павло Алтухов/Дмитро Янчук). Жінки – К-1 200 м, К-2 500 м;

4 серпня, 12:15 – 16:00. Греко-римська боротьба – 67 кг, 87 кг (Жан Беленюк);

7 серпня, 3:30 – 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки – С-1 1000 м (Павло Алтухов), К-4 500 м. Жінки – С-2 500 м (Анастасія Четверикова/Людмила Лузан), К-4 500 м;

7 серпня 8:00 – 10:00. Бокс. Чоловіки – 52 кг, 75 кг (Олександр Хижняк).