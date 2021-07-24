Фейкові «Слуги» у Кременчуці: продовжений термін розслідування справи про введення в оману виборців

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 481

Йдеться про виборчу кампанію 2019 року по виборах народних депутатів, коли у місті зареєструвалися клони партії «Слуга народу»

Октябрьский районний суд Полтави продовжив строк досудового розслідування кримінального провадження у справі щодо введення в оману виборців під час виборів до Верховної ради в 2019 році до 12 місяців, а саме — до 10 липня 2022 року. Ухвала винесена за клопотанням слідчого поліції, адже термін розслідування добігав кінця. Про це ми дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Клоновані «слуги»

Йдеться про кримінальні справу, порушену 26 червня 2019 року за ч. 1 ст. 157 КК України, за фактом можливого перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу». Тоді безпартійні особи, жодним чином не пов'язані з партією Зеленського, у Полтавській області зареєстрували підприємства, використовуючи бренд партії «Слуга народу». У тому числі - чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району та Крюківський район Кременчука.

Нагадаємо, офіційним кандидатом від політичної партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі № 146 у Кременчуці був Фелікс Урін. Однак зареєструвалося ще чотири кандидата — директори новоутворених підприємств-клонів, які використовували назву популярної партії:

Тетяна Алексієнко — директор ПП «Слуга-народа»;

Віталій Дедюрін — директор ПП «Слуга народа»;

Ірина Дроздова — директор ПП «ЗЕ! Слуга народу!»;

Кирило Кузьмін — директор ПП «Слуга народа!».

Після виборів усі ці приватні підприємства хутенько закрилися. Кандидат, прізвище якого було найбільше на слуху — Віталій Дедюрін — повернувся на роботу директором комунального підприємства «Міський сад». Проте фейкові «слуги» зробили свою справу — відтягли голоси офіційного кандидата від партії. І він програв на окрузі Юрію Шаповалову - кандидату, який ходить рука об руку з мером Віталієм Малецьким.







Поліція справу закривала — прокурор з цим не погодився

Офіційний кандидат від партії «Слуга народу» Фелікс Урін, який заявив про порушення виборчого законодавства, був допитаний як свідок у кримінальній справі. Про це йдеться в ухвалі. Свідок вказав, що особи (директори підприємств, що використовували назву партії) перешкоджали діяльності суб`єкта виборчого процесу — політичної партії «Слуга народу» та вводили виборців в оману. Адже бренд партії (назва, символіка, кольори) використовувалися в агітаційних листівках кандидатів, які не мали до неї відношення.









Також ми дізналися, що деякі агітаційні матеріали поліція вилучила.

Кримінальне провадження щодо порушення виборчого законодавства було відкрите 26 червня 2019 року. Однак уже через місяць — 25 липня цього ж року — поліція його закрила (так само хутко, як закрилися самі підприємства фейкових «слуг») з формулюванням «у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення». Та прокурор із цим не погодився, і 8 серпня 2019 року скасував постанову слідчого про закриття кримінальної справи.

Після цього поліція провела низку допитів — у тому числі фігурантів справи. У якості свідків допитані й працівники реєстраційної служби, які здійснили реєстрацію підприємств, у назві яких фігурує назва партії, керівник юридичного відділу виконкому Кременчуцької міськради. Замовили й експертизу інтелектуальної власності в Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Бокаріуса.

Прохаючи про продовження терміну розслідування, слідчий вказує, що тепер треба опрацювати результати експертизи, допитати ще ряд свідків та винних осіб (якщо такі будуть встановлені), а також провести ще низку слідчих дій.

Слідство також вказало на складність розслідування справи.

Нагадаємо, відповідно до Конституції України, термін повноважень Верховної Ради — 5 років. Цікаво, чи вийде в поліції завершити розслідування кримінальної справи щодо обману виборців хоча б до цього часу?