На Полтавщині під час ДТП постраждала дитина

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Вчора, 23 липня, близько 23 години сталася дорожньо-транспортна пригода сталася у Лубенському районі на автодорозі "Київ - Харків", поблизу с. Олексіївка (Пирятинщина). За даними прес-служби поліції, зіткнулися автомобіль ЗАЗ з вантажівкою Renault.

Для обстеження до лікарні були доставлені троє пасажирів: 38-річна жінка з двома дітьми, 4 та 6 років. За попередньою інформацією, один малолітній отримав тілесне ушкодження.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.