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Кременчук, Убийство мэра Олега Бабаева

У центрі Кременчука в день річниці гибелі мера Олега Бабаєва тимчасово обмежать рух транспорту

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 680 Коментарів: 1

 

Перекриють кілька центральних вулиць міста

25 липня відбудеться пам'ятний захід до річниці загибелі міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Захід розпочнеться о 20.00 біля пам'ятної стелі на вул. Сумській, де застрелили мера. Далі колона вирушить до сквера ім.Бабаєва. 

Згідно з проєктом рішення «Про тимчасове обмеження руху під час проведення заходів з нагоди 7- ї річниці від дня гибелі міського голови м. Кременчука Олега Бабаєва» тимчасово обмежать рух автотранспорту. З 19.30 до 20.30 25 липня заборонений проїзд автотранспорт:

  • на вул. Сумській, починаючи від перехрестя з вул. Лікаря О.Богаєвського до перехрестя з вул. Горького

Також мають перекрити рух автотранспорту зі встановленням відповідних знаків з 20.20 до 21.20:

  • на перехрестях вул. Сумської з вул. Горького, вул. Дмитра Демидюка, вул. Шевченка, вул. Небесної сотні;
  • на вулиці Небесної сотні, починаючи від перехрестя з вул. Сумською до перехрестя з вул. Ігоря Сердюка;
  • на перехрестях вул. Небесної сотні з вул. 1905 року, вул. Троїцька, вул. Софіївська, вул. Івана Мазепи, вул. Ігоря Сердюка.
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Автор: Альона Душенко
Теги: перекриття руху Олег Бабаєв
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Коментарі: 1

57
rva:
Сьогодні, 15:19

По закону все "почести" через 10 лет после смерти. Переназвания скверов, перекрытие дорог. В других городах спокойно ждут 10лет и если чел действительно что то сделал для города, тогда его именем улицы называю например. В Кременчуге закон не читан?


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