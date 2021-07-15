У центрі Кременчука в день річниці гибелі мера Олега Бабаєва тимчасово обмежать рух транспорту

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 680 Коментарів: 1

25 липня відбудеться пам'ятний захід до річниці загибелі міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Захід розпочнеться о 20.00 біля пам'ятної стелі на вул. Сумській, де застрелили мера. Далі колона вирушить до сквера ім.Бабаєва.

Згідно з проєктом рішення «Про тимчасове обмеження руху під час проведення заходів з нагоди 7- ї річниці від дня гибелі міського голови м. Кременчука Олега Бабаєва» тимчасово обмежать рух автотранспорту. З 19.30 до 20.30 25 липня заборонений проїзд автотранспорт:

на вул. Сумській, починаючи від перехрестя з вул. Лікаря О.Богаєвського до перехрестя з вул. Горького

Також мають перекрити рух автотранспорту зі встановленням відповідних знаків з 20.20 до 21.20: