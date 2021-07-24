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Кременчук, Спорт, Афіша

Кременчуцькі шахісти проведуть турнір присвячений Дню шахів

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 170

Запрошуємо усіх повболівати за юних спортсменів 

Завтра, 25 липня, о 10.00 у шахово-шашковому клубі Каїсса стартує турнір. серед юних шахістів. Змагання присвячені Дню шахів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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