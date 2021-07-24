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Кременчук, Спорт

Патрульні Кременчука змагаються в турнірі зі стронгмену

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 276

Змагання відбуваються в Дніпрі

Кременчуцькі патрульні змагаються за звання найсильніших патрульних України. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кременчука.

Сьогодні, 24 липня, у Дніпрі зібралися найсильніші патрульні України аби взяти участь у Чемпіонаті патрульної поліції зі стронґмену. Наші інспектори сумлінно готувались — тренувалися і виконували вправи з масивними снарядами, адже цей вид спорту потребує чималої сили та витривалості.

Протягом змагань учасники виконуватимуть різні силові вправи від підняття величезної ваги до подолання чималих дистанцій із вантажем.

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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульна поліція стронгмени
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