Патрульні Кременчука змагаються в турнірі зі стронгмену

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 276

Кременчуцькі патрульні змагаються за звання найсильніших патрульних України. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кременчука.

Сьогодні, 24 липня, у Дніпрі зібралися найсильніші патрульні України аби взяти участь у Чемпіонаті патрульної поліції зі стронґмену. Наші інспектори сумлінно готувались — тренувалися і виконували вправи з масивними снарядами, адже цей вид спорту потребує чималої сили та витривалості.

Протягом змагань учасники виконуватимуть різні силові вправи від підняття величезної ваги до подолання чималих дистанцій із вантажем.