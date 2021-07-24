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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі нацгвардійці вибороли перше місце на чемпіонаті з семиборства

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 261

 Вітаємо наших спортсменів

З 19 до 24 липня у Львові відбувся чемпіонат Національної гвардії України з військово-спортивного багатоборства (семиборство). Команда Центрального оперативного територіального об'єднання (в складі якої військова частина 3059 Кременчук) виборола 1 місце.

Команду представляли начальник фізичної підготовки і спорту військової частини 3059 лейтенант Дмитро Капінус, який виборов особисте 2 місце серед всіх учасників змагань зі стрільби з автомату (вправа АК 1) та інструктор з фізичної підготовки і спорту старший сержант Юрій Шкіря, який виборов 2 місце у змаганнях серед військовослужбовців 4 групи.

- 7 років ми йшли до цієї перемоги і лише кілька кроків завжди не вистачало до омріяного кубку. Команда Центрального оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України нарешті виборола першість у своїй групі на змаганнях з військово-спортивного багатоборства (семиборства). Змагання відбувались протягом 4-х днів на Львівщині. Тут нацгвардійці стріляли, долали смугу перешкод, бігли на дистанції 100 та 3000 метрів, метали гранату, підтягувались та змагались у плаванні, - повідомив Дмитро Капінус. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: легка атлетика нацгвардія
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