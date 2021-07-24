Кременчуцькі нацгвардійці вибороли перше місце на чемпіонаті з семиборства

З 19 до 24 липня у Львові відбувся чемпіонат Національної гвардії України з військово-спортивного багатоборства (семиборство). Команда Центрального оперативного територіального об'єднання (в складі якої військова частина 3059 Кременчук) виборола 1 місце.
Команду представляли начальник фізичної підготовки і спорту військової частини 3059 лейтенант Дмитро Капінус, який виборов особисте 2 місце серед всіх учасників змагань зі стрільби з автомату (вправа АК 1) та інструктор з фізичної підготовки і спорту старший сержант Юрій Шкіря, який виборов 2 місце у змаганнях серед військовослужбовців 4 групи.